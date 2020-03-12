Марина Поддубная получила «спортивного Оскара»

12.03.2020 14:31

Ежегодная Всеукраинская торжественная церемония «Герои спортивного года - 2019» состоялась в Киеве.

В номинации «Сильные духом» (среди паралимпийцев и дефлимпийцев) победила харьковчанка Марина Поддубная - двукратный чемпион мира, двукратный серебряный призер и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения.

Напомним, обладателем еще одного спортивного Оскара» 2019 года стал еще один харьковчанин. В номинации «Команда года» победила мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах, которая на чемпионате мира в Будапеште выиграла серебряные медали. В состав команды вошел харьковчанин Роман Свичкарь, а также Богдан Никишин из Днепра, киевлянин Игорь Рейзлин и Анатолий Герей из Ужгорода.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают также, что лучшим спортсменом года признан киевлянин Жан Беленюк – чемпион мира и Европы, чемпион II Европейских игр по греко-римской борьбе. Лучшей спортсменкой 2019 года стала киевлянка Дарья Белодед – чемпион мира, чемпион Европы и II Европейских игр по дзюдо. Наставники Дарьи Белодед - Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед - признаны лучшими тренерами года.