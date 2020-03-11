Харків’янин став Героєм спортивного року

Щорічна церемонія вручення Всеукраїнської премії «Герої спортивного року-2019» пройшла в Києві.
У номінації «Команда року» перемогла чоловіча збірна України з фехтування на шпагах, яка на чемпіонаті світу у Будапешті виграла срібні медалі.
У складі команди - харків'янин Роман Свічкар, якого раніше визнали спортсменом року у Харківській області.
Також у команді - дніпрянин Богдан Нікішин, киянин Ігор Рейзлін І спортсмен з Ужгорода Анатолій Герей. Тренує фехтувальників Володимир Станкевич.
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