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11.03.2020  10:44   

Харків’янин став Героєм спортивного року

Щорічна церемонія вручення Всеукраїнської премії «Герої спортивного року-2019» пройшла в Києві.


// city.kharkov.ua

У номінації «Команда року» перемогла чоловіча збірна України з фехтування на шпагах, яка на чемпіонаті світу у Будапешті виграла срібні медалі.

У складі команди - харків'янин Роман Свічкар, якого раніше визнали спортсменом року у Харківській області.

Також у команді - дніпрянин Богдан Нікішин, киянин Ігор Рейзлін І спортсмен з Ужгорода Анатолій Герей. Тренує фехтувальників Володимир Станкевич.

Источник:   ХМР
 Тэги:  герой спортивного года, харьков, фехтование, роман свичкарь
 
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