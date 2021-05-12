40 малышей родилось в Харькове 11 мая

40 детей родилось в Харькове во вторник, 11 мая.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 22 мальчика и 18 девочек, в том числе одна двойня – два мальчика, которые появились на свет в городском перинатальном центре.
Редакция РЕДПОСТ, от всего нашего коллектива поздравляет маленьких харьковчан и их счастливых родителей.
Главное: берясь сегодня за какое-то дело, вам очень не помешает спокойно взвесить и обдумать, не переоцениваете ли вы свои силы?
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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