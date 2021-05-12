12.05.2021 15:11

40 малышей родилось в Харькове 11 мая

40 детей родилось в Харькове во вторник, 11 мая.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 22 мальчика и 18 девочек, в том числе одна двойня – два мальчика, которые появились на свет в городском перинатальном центре.

Редакция РЕДПОСТ, от всего нашего коллектива поздравляет маленьких харьковчан и их счастливых родителей.