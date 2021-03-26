26.03.2021 13:21

Украина все-таки перейдет на летнее время в воскресенье, 28 марта

Украина переведет часы на летнее время в ночь на предстоящее воскресенье, 28 марта.

Об этом сообщили в Министерстве экономики, передает информационное агентство "Интерфакс-Украина".

Правительство пока что не приняло никаких нормативных документов, которые отменят летнее время, поэтому перевод часов в этом году все же произойдет.

"Украина, как и прежде, перейдет на летнее время", - сказали в пресс-службе министерства.

Часы переведут на один час вперед в 03:00 ночи 28 марта.

Напомним, что нардепы отказались отменять ежегодный сезонный перевод часов. Голосование состоялось 19 марта. Рада рассматривала закон №4201, согласно которому планировалось отменить переход времени весной и осенью и оставить единое для всей страны зимнее время. В документе были правки, которые разрешали отменить перевод часов уже в этом году, но данный пункт не поддержали в Раде и отправили закон на доработку.