Раде не удалось проголосовать за отмену перехода на летнее время

Если до 26 марта законопроект не рассмотрят повторно - Украина в ночь на 28 марта все же перейдет на летнее время 2021.
Верховной Раде не хватило голосов, чтобы отменить перевод часов на летнее время в Украине. Парламенту не хватило 14 голосов.
За принятие закона во втором чтении проголосовали лишь 212 депутатов.
Парламент отправил законопроект №4201 на доработку комитету.
Если до 26 марта не состоится внеочередных заседаний и не будет рассмотрен этот законопроект - Украина в ночь на 28 марта все же перейдет на летнее время. Детальнее читайте в нашем материале Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время.
Когда переводят часы в Украине 2021 на летнее время
Если документ так и не примут, перевод часов в Украине на летнее время 2021 традиционно состоится в последние выходные марта, то есть уже на следующей неделе – в ночь с 27 на 28-е число.
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