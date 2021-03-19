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19.03.2021  15:34   

Раде не удалось проголосовать за отмену перехода на летнее время

Если до 26 марта законопроект не рассмотрят повторно - Украина в ночь на 28 марта все же перейдет на летнее время 2021.

Верховной Раде не хватило голосов, чтобы отменить перевод часов на летнее время в Украине. Парламенту не хватило 14 голосов.

За принятие закона во втором чтении проголосовали лишь 212 депутатов.

Парламент отправил законопроект №4201 на доработку комитету.

Если до 26 марта не состоится внеочередных заседаний и не будет рассмотрен этот законопроект - Украина в ночь на 28 марта все же перейдет на летнее время. Детальнее читайте в нашем материале Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время.

Когда переводят часы в Украине 2021 на летнее время

Если документ так и не примут, перевод часов в Украине на летнее время 2021 традиционно состоится в последние выходные марта, то есть уже на следующей неделе – в ночь с 27 на 28-е число.

Источник:   Главред
 Тэги:  перевод часов, летнее время
 
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