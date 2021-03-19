19.03.2021 15:34

Раде не удалось проголосовать за отмену перехода на летнее время

Если до 26 марта законопроект не рассмотрят повторно - Украина в ночь на 28 марта все же перейдет на летнее время 2021.

Верховной Раде не хватило голосов, чтобы отменить перевод часов на летнее время в Украине. Парламенту не хватило 14 голосов.



За принятие закона во втором чтении проголосовали лишь 212 депутатов.



Парламент отправил законопроект №4201 на доработку комитету.



Если до 26 марта не состоится внеочередных заседаний и не будет рассмотрен этот законопроект - Украина в ночь на 28 марта все же перейдет на летнее время. Детальнее читайте в нашем материале Перевод часов 2021 отменили или нет: кто и когда переходит на летнее время.



Когда переводят часы в Украине 2021 на летнее время



Если документ так и не примут, перевод часов в Украине на летнее время 2021 традиционно состоится в последние выходные марта, то есть уже на следующей неделе – в ночь с 27 на 28-е число.