27.01.2021 13:24

Многодетная мать с Рымарской в прошлом не являлась за телом своего ребенка и свидетельством о смерти

Городские социальные службы совместно с полицейскими ювенальной превенции вчера, 26 января, изъяли детей из неблагополучной семьи.

Как сообщил директор Департамента служб по делам детей Александр Малько, представители Службы по делам детей Шевченковского района совместно с сотрудниками сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №3 забрали у многодетной матери троих малолетних детей - двух девочек 2009 и 2016 года рождения и мальчика 2019 рождения. Все они проживали с матерью Лилией Граненко по адресу ул. Рымарская, 16 в непригодных для содержания детей условиях - среди залежей мусора, тараканов и крыс. Четвертый ребенок женщины - мальчик 2014 рождения - с 2017 года проживает вместе с отцом в городе Дергачи. Пятый ребенок, девочка 2019 рождения, умер на первом году жизни, когда Лилия Граненко проживала в Одесской области. При этом за свидетельством о смерти, а также за телом ребенка женщина не явились.

В департаменте отмечают, что Лиля Граненко не оформляла документы на льготы, которые она могла получать в рамках финансовой помощи одиноким матерям и малообеспеченным семьям, хотя об этом ее неоднократно просили социальные службы. С 21 января сотрудники Службы по делам детей и полицейские ювенальной превенции пытались попасть в квартиру, однако женщина им в этом препятствовала. Она вела себя агрессивно и категорически запрещала обследовать условия проживания.

В связи с имеющейся угрозой жизни и здоровью детей было принято решение о временном изъятии детей из опасной среды. Сейчас несовершеннолетние находятся в больнице. В отношении матери открыто уголовное производство по факту невыполнения обязанностей по уходу за детьми. Очередное судебное разбирательство дела об изъятии у Лилии Граненко детей без лишения родительских прав состоится 2 июня. После принятия судом решения будут приняты соответствующие меры по решению дальнейшей судьбы детей.