В центре Харькова дети питались убитыми собаками (ВИДЕО)

Первым об этом на своей странице в Фейсбук написал блогер и общественный деятель Евгений Зуб.
Также он опубликовал видео, на котором видно, в каких нечеловеческих условиях находятся малолетние дети.
Свою публикацию он прокомментировал так:
"Это полный п..... . Я много видел ситуаций с детьми, но такое впервые. В центре города, квартира полностью завалена мусором. Сотрудники полиции еле открыли дверь. Мама, бабушка, дети, 4 собаки какали и писали там, где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели их .
По адресу Рымарская, 16 есть явная угроза жизни и здоровью детей."
Прибывшие по этому адресу сотрудники ювенальной превенции вместе с медиками изъяли детей и отправили на обследование в 18-ю городскую больницу.
По информации Евгения Зуба стало известно, что ранее у женщины социальные службы уже забрали четверых детей.
Соседи утверждают, что неоднократно вызывали полицию в семью, но правоохранители отказывались туда заходить, объясняя это тем, что "там воняет".
Приехавие волонтеры забрали оставшихся собак в приют.
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