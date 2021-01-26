26.01.2021 13:00

В центре Харькова дети питались убитыми собаками (ВИДЕО)

Первым об этом на своей странице в Фейсбук написал блогер и общественный деятель Евгений Зуб.

Также он опубликовал видео, на котором видно, в каких нечеловеческих условиях находятся малолетние дети.

Свою публикацию он прокомментировал так:

"Это полный п..... . Я много видел ситуаций с детьми, но такое впервые. В центре города, квартира полностью завалена мусором. Сотрудники полиции еле открыли дверь. Мама, бабушка, дети, 4 собаки какали и писали там, где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели их .

Теперь с детьми будет все хорошо...

По адресу Рымарская, 16 есть явная угроза жизни и здоровью детей."

Прибывшие по этому адресу сотрудники ювенальной превенции вместе с медиками изъяли детей и отправили на обследование в 18-ю городскую больницу.

По информации Евгения Зуба стало известно, что ранее у женщины социальные службы уже забрали четверых детей.

Соседи утверждают, что неоднократно вызывали полицию в семью, но правоохранители отказывались туда заходить, объясняя это тем, что "там воняет".

Приехавие волонтеры забрали оставшихся собак в приют.