26.01.2021 17:38

Крысы, тараканы были сожителями. Семья на Рымарской лишилась всех детей (ФОТО)

Сотрудники сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №3 совместно с представителями службы по делам детей изъяли из семьи трех малолетних детей. Мальчик и две девочки находятся в детской больнице.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Харьковской области, 21 января 2021 года около 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что в квартире, расположенной на втором этаже дома по улице Рымарской заявитель слышит как плачет и зовет на помощь ребенок. Также он сообщил, что попасть в указанную квартиру он не смог из-за завалов мусора в подъезде.

Правоохранители выяснили, что в указанной квартире проживают 57 и 30-летние женщины и трое детей 2, 6 и 11 лет. Относительно 11-летней девушки в полицию поступали письма из Управления образования Шевченковского района Харькова о том, что ребенок не ходит в школу. Также поступала информация из службы по делам детей про указанную семью, дети которой оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

По словам начальника сектора ювенальной превенции Харьковского районного управления полиции №3 Богдана Папалина, во время выезда по указанному адресу установлено, что в квартире отсутствует водоснабжение и водоотведение. Дети жили в антисанитарных, опасных для жизни условиях, лестницы от подъезда в квартиру завалены мусором, ремонт кишит тараканами и крысами. Соседи рассказали, что семья удерживает пятерых собак, которых никогда не выгуливают на улице.

Как рассказал инспектор ювенальной превенции Управление превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области Александр Сало, о вопиющих фактах сообщили коммунальное предприятие «Жилкомсервис», и коммунальщики вывезли весь мусор с подъезда. В тот же день полицейские изъяли из семьи 11-летнюю девушку.

22 января 2021 года следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.