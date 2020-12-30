30.12.2020 12:46

Горсовет принял решение об увековечении памяти Геннадия Кернеса

Решение об увековечении памяти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, который умер 16 декабря, было принято сегодня, 30 декабря, на сессии городского совета.

Согласно решению, будут приняты меры по увековечению памяти мэра, предусмотренные действующим законодательством, а исполнительные органы городского совета должны подготовить документы, необходимые для реализации этого решения.

«Решение принимается в знак большого уважения, с целью чествования памяти Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса, многолетняя деятельность которого отмечена государственными наградами и государственными отличиями, многими наградами религиозных, ветеранских, образовательных объединений, который своим упорным трудом, активной гражданской позицией и инициативностью внес весомый вклад в развитие города Харькова», - объясняется в документе.

Как сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, Геннадий Кернес очень много сделал для развития Харькова. Городскому голове планируется присвоить звание Почетный гражданин города.

«Наш долг почтить память выдающегося мэра Харькова. Согласно положению, мы не имеем права присваивать звание Почетный гражданин посмертно, поэтому мы проработаем этот вопрос юридически, обсудим на депутатских комиссиях, исполкоме и примем взвешенные решения в сессионном зале», - сообщил Игорь Терехов.

Он отметил, что принятое решение позволит начать работу по увековечению памяти Харьковского городского головы. Кроме присвоения звания Почетный гражданин города, есть другие предложения по увековечению памяти Геннадия Кернеса, которые поступают в виде петиций и обращений граждан.