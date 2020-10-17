17.10.2020 10:17

С понедельника в харьковских школах - каникулы, но детсады продолжат работать (ХГС)

Осенние каникулы в школах города Харькова пройдут с 19 октября по 1 ноября.



://city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 16 октября, в эфире программы на «7-м канале» сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.



По ее словам, школьники должны были отдыхать с 24 октября, но теперь уйдут на каникулы с понедельника и приступят к учебе 2 ноября.



«Вчера Харьков попал в «красную» зону. Мы не имеем права рисковать безопасностью и здоровьем детей, поэтому принято коллегиальное решение о проведении каникул с 19 октября», - сообщила Ольга Деменко.



Она отметила, что после каникул не планируется переход на полную дистанционную форму обучения, как во время весеннего карантина. По словам директора департамента, для начальной школы такая форма не эффективна, потому что формирование навыков ребенка, его творческих способностей и лидерских качеств должно проходить в коллективе. При этом, если эпидемиологическая ситуация не улучшится, учебные учреждения смогут использовать элементы дистанционного обучения для старших учеников.



«В старшей школе это даже иногда полезно, когда какие-то предметы отнесены к дистанционному обучению, а некоторым уделяется больше внимания. Ученики начальной школы будут в любом случае учиться, а в старшей и средней - сможем использовать элементы дистанционного образования, но таким образом, чтобы детям было на пользу», - отметила Ольга Деменко.



Также директор департамента сообщила, что все 203 детские сада города работают и будут работать дальше. Состояние здоровья детей там контролируется - им измеряют температуру, ведется опрос родителей, придерживается масочный режим, выполняется дезинфекция помещений и другие необходимые противоэпидемические мероприятия.



Ольга Деменко подчеркнула, что учебные учреждения города обеспечены необходимыми дезинфицирующими средствами и термометрами за счет городского бюджета.



«Конечно, нам приходится контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий, но это уже вошло в привычку, потому что в детских садах работают над этим с июля. А с родителями школьников мы проводили разъяснительную работу, и теперь для всех привычно, что родители в школу не заходят, приходят в масках, дети входят через несколько входов, у школах разграничены перемены, графики питания, помещения дезинфицируются, поэтому эти меры будут только усиливаться. Если нужно, обращаемся в Харьковский городской совет за дополнительным выделением средств, потому что финансирование противоэпидемических мер полностью легло на плечи городского совета, и нам удалось справиться с обеспечением учебных учреждений всем необходимым», - отметила директор департамента.