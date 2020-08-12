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12.08.2020  16:19   

За решеткой растет число пополняющих казну

В Первомайской колонии осужденные получили карточки налогоплательщика.


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Как сообщает Служба исполнения наказаний, 11 августа 2020 восемь осужденных Первомайской исправительной колонии получили карточки налогоплательщика.
 
Мероприятия предшествовала тщательная работа персонала по оформлению документов.
 
Отделом социально-воспитательной и психологической работы продолжается целенаправленная работа по стопроцентному обеспечению осужденных, отбывающих наказание в учреждении карточкам налогоплательщика. 
 
С начала года в учреждении уже оформлено и выдано 93 карточки.
 
Как отметил исполняющий обязанности начальника госучреждения Сергей Пересыпкин, получение карточек налогоплательщика является значимым событием в жизни осужденных, отбывающих наказание в учреждении и поможет им в скорейшей и эффективной социальной адаптации, трудовом и бытовом устройстве после освобождения.
Тэги:  тюрьма, налоги, харьков
 
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