12.08.2020 16:19

За решеткой растет число пополняющих казну

В Первомайской колонии осужденные получили карточки налогоплательщика.



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Как сообщает Служба исполнения наказаний, 11 августа 2020 восемь осужденных Первомайской исправительной колонии получили карточки налогоплательщика.

Мероприятия предшествовала тщательная работа персонала по оформлению документов.

Отделом социально-воспитательной и психологической работы продолжается целенаправленная работа по стопроцентному обеспечению осужденных, отбывающих наказание в учреждении карточкам налогоплательщика.

С начала года в учреждении уже оформлено и выдано 93 карточки.

Как отметил исполняющий обязанности начальника госучреждения Сергей Пересыпкин, получение карточек налогоплательщика является значимым событием в жизни осужденных, отбывающих наказание в учреждении и поможет им в скорейшей и эффективной социальной адаптации, трудовом и бытовом устройстве после освобождения.