10.06.2020 18:19

Сиделицы женской тюрьмы разбирались, насколько они надежные друзья (ФОТО)

В Качановской колонии осужденные отметили Международный День друзей.



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9 июня 2020 года осужденые Качановской колония №54 отметили Международный день дружбы.

Осужденные посмотрели видеопрезентацию «Ценности друзей». После обсудили понятие «друг», «дружеские общения», «основы дружбы» и «ценные качества друзей». Также женщины выполнили тестовые задания «Насколько я надежный друг?» и рассказали о своих надежных друзей, которые ждут с нетерпинням их освобождения.

«Данное мероприятие проведено с целью помочь осужденным найти себя и строить отношения с людьми, как в местах лишения свободы так и после освобождения», - отметила заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работы Ирина Евреинова.