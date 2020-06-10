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10.06.2020  18:19   

Сиделицы женской тюрьмы разбирались, насколько они надежные друзья (ФОТО)

В Качановской колонии осужденные отметили Международный День друзей.


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9 июня 2020 года осужденые Качановской колония №54 отметили Международный день дружбы.
 
Осужденные посмотрели видеопрезентацию «Ценности друзей». После обсудили понятие «друг», «дружеские общения», «основы дружбы» и «ценные качества друзей». Также женщины выполнили тестовые задания «Насколько я надежный друг?» и рассказали о своих надежных друзей, которые ждут с нетерпинням их освобождения.
 
«Данное мероприятие проведено с целью помочь осужденным найти себя и строить отношения с людьми, как в местах лишения свободы так и после освобождения», - отметила заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работы Ирина Евреинова.
 
Тэги:  тюрьма, день друзей, харьков
 
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