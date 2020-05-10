10.05.2020 10:34

Над Чугевым пронесся строй боевых самолетов в форме цифры 75 ( ВИДЕО)

Боевые летчики и летчики Харьковского авиа-клуба сделали подарки местным жителям на юбилей Великой Победы.



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Видео пролета выложили в соцсетях благодарные зрители мини-авиашоу.

А в небе над Харьковом летчикам харьковского авиаклуба имени Гризодубой «девятку» в честь праздника помешала сделать низкая облачность.

Как рассказал ведущий пилотажной группы Сергей Филатов, три самолета Л-29 стартовали с аэродрома «Коротич», пролетели над Безлюдовкой, Новыми Домами, над Немышлей, Алексеевкой, Салтовкой.



«По задумке, в районе Мемориала Славы мы планировали нарисовать в небе цифру 9, но нам помешали низкие облака, к тому же над всем городом шли дожди. Поэтому мы решили просто дважды пролететь над Мемориалом. А вот над сквером «Стрелка» нам повезло - погода позволила сделать красивый роспуск, то есть когда самолеты с энергичным набором высоты начинают расходиться в разные стороны. С дымами, включенными фарами такие элементы над Харьковом были выполнены впервые», - отметил Сергей Филатов.

Красочное видео с элементами авиашоу над Харьковом подготовили журналисты «Харьковских известий», предоставив харьковчанам возможность полюбоваться работой пилотов.