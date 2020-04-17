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17.04.2020  10:57   

У Харкові через негоду впало близько 20 дерев

18 дерев повалено в Харкові через сильний вітер станом на 9:00 17 квітня.


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Як повідомили у Департаменті житлового господарства, найбільша їх кількість - 7 випадків - зафіксовано в Індустріальному районі. Також чотири дерева впали в Шевченківському районі, три - у Немишлянському, два - у Московському і ще по одному дереву - в Основ'янському та Новобаварському.

Крім того, в результаті сильного вітру по місту відламалися і впали 16 великих гілок.

Комунальні служби займаються розпилюванням і прибиранням повалених дерев і гілок.

Источник:   ХМР
 Тэги:  непогода, упало дерево, харьков
 
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