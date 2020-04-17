У Харкові через негоду впало близько 20 дерев

18 дерев повалено в Харкові через сильний вітер станом на 9:00 17 квітня.
Як повідомили у Департаменті житлового господарства, найбільша їх кількість - 7 випадків - зафіксовано в Індустріальному районі. Також чотири дерева впали в Шевченківському районі, три - у Немишлянському, два - у Московському і ще по одному дереву - в Основ'янському та Новобаварському.
Крім того, в результаті сильного вітру по місту відламалися і впали 16 великих гілок.
Комунальні служби займаються розпилюванням і прибиранням повалених дерев і гілок.
В делах лучше обойтись без таких слов, как «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
С 2014 года украинские пожарные отмечают профессиональный праздник два раза в год.
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