01.07.2020 08:23

С 1 июля границы ЕС для украинцев останутся закрытыми

С 1 июля Евросоюз открывает свои границы почти для всех стран, однако Украины в этом списке нет. И все из-за остающейся опасной эпидемиологической ситуации, ведь больных COVID-19 не становится меньше. Более того, растет количество госпитализаций.



//izvestia.kharkov.ua

В Украине значительно возросло как количество заболеваний COVID-19, так и госпитализаций, а это значит, что все больше людей сложно переносят коронавирус и попадают на больничную койку в среднем или тяжелом состоянии течения болезни.

Растет и количество больных пневмонией, констатируют в Минздраве. Показатели увеличились вдвое и это только за последние две недели.



«Если с 18 по 24 мая мы фиксировали количество госпитализаций на уровне 749 за неделю, то на прошлой неделе, с 22 по 28 июня, это количество составляет 1410. Также у нас стремительный рост по регистрации пневмоний. Если с 18 по 24 мая у нас было 2572 пневмонии, то на прошлой неделе 4705. А это уже прямая угроза и здоровью, и жизни любого человека, заразившегося COVID-19», – сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



Такая эпидситуация привела к тому, что украинцев пока не пускают в страны Евросоюза. Украины нет в «зеленом списке» ЕС, куда входят государства, где показатель активных больных COVID-19 составляет 16 и меньше на 100 000 населения. В Украине он значительно выше.



«У нас этот показатель составляет 57 на 100 000 населения активных больных. Хочу напомнить, еще 2 недели назад этот показатель был на уровне 37. Такой стремительный рост произошел за последние две недели. Таким обазов на сегодняшний день будут определенные ограничения поездок украинцев в Евросоюз», – отметил Максим Степанов.



Исключения сделаны, в частности, для дипломатов и граждан, которые едут на сезонную работу или на учебу.



Если ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшится, решение о запрете въезда в ЕС в Евросоюзе пересмотрят, потому что каждые две недели там обещают обновлять «зеленый список» стран с учетом эпидемиологической ситуации.

Тем временем правительство установило, так сказать, лимит случаев COVID-19. Если он будет превышать 60 активных больных 100 000 населения, то в Украине может быть введен жесткий карантин не в отдельных областях, а по всей стране.