Главная Новости Медицина В июньскую жару по Украине медики фиксируют 4 000 пневмоний еженедельно - комментарии МОЗ (ВИДЕО)
29.06.2020  16:06   

В июньскую жару по Украине медики фиксируют 4 000 пневмоний еженедельно - комментарии МОЗ (ВИДЕО)

В Украине за полтора месяца почти в два раза вырос показатель диагностированных пневмоний.


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В Министерстве здравоохранения заявили, что число украинцев, которым ставят диагноз "пневмония", резко увеличился. Показатель с мая вырос почти в два раза.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"На 11 мая мы вышли на показатель 2 143 пневмонии еженедельно. На сегодняшний день мы регистрируем более 4 000 пневмоний в неделю. В том числе, основная часть - это все осложнения от Covid-19", - сказал он.

Также Степанов напомнил, что ведомство включило обязательную проверку на пневмонию в рамках тестирования на Covid-19 еще в апреле. После введения жестких карантинных мер показатель начал стремительно падать.

 

Источник:   брифинг РНБО
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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