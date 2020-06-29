29.06.2020 16:06

В июньскую жару по Украине медики фиксируют 4 000 пневмоний еженедельно - комментарии МОЗ (ВИДЕО)

В Украине за полтора месяца почти в два раза вырос показатель диагностированных пневмоний.



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В Министерстве здравоохранения заявили, что число украинцев, которым ставят диагноз "пневмония", резко увеличился. Показатель с мая вырос почти в два раза.

Об этом во время брифинга заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"На 11 мая мы вышли на показатель 2 143 пневмонии еженедельно. На сегодняшний день мы регистрируем более 4 000 пневмоний в неделю. В том числе, основная часть - это все осложнения от Covid-19", - сказал он.

Также Степанов напомнил, что ведомство включило обязательную проверку на пневмонию в рамках тестирования на Covid-19 еще в апреле. После введения жестких карантинных мер показатель начал стремительно падать.