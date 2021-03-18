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18.03.2021  10:48   

Коронавирус: статистика на 18 марта

За сутки от коронавируса умерли 16 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 732 новых случая заражения коронавирусом.

535 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 марта составляет 92 242 человека (в Харькове – 62 680 человек).
 
Из них:
 
– 1766 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);
 
– 80 305 человек выздоровели (за сутки – 254 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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