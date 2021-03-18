Коронавирус: статистика на 18 марта

За сутки от коронавируса умерли 16 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 732 новых случая заражения коронавирусом.
535 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 марта составляет 92 242 человека (в Харькове – 62 680 человек).
Из них:
– 1766 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);
– 80 305 человек выздоровели (за сутки – 254 человека).
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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