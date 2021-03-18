18.03.2021 10:48

Коронавирус: статистика на 18 марта

За сутки от коронавируса умерли 16 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 732 новых случая заражения коронавирусом.



535 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 18 марта составляет 92 242 человека (в Харькове – 62 680 человек).



Из них:



– 1766 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);



– 80 305 человек выздоровели (за сутки – 254 человека).



