16.03.2021 17:26

Город готов к новой волне COVID-19 - горсовет

Системное рост заболеваемости на COVID-19 наблюдается и в Харькове. Количество больных увеличивается. Но город готов к очередной вспышке инфекции, о которой предупреждали эпидемиологи. В наличии и кровати в городских стационарах, и лекарства, и главное - опыт врачей.

То, что темпы распространения коронавируса растут, свидетельствует статистика. За прошедшую неделю в Харькове зарегистрировано почти 2300 новых случаев COVID-19. Это в 1,2 раза больше чем на позапрошлой неделе. В стационары городских медицинских учреждений, отведенных для лечения ковидних больных, а таких в Харькове пять - 13-я, 17-я,18-я, 25-я больница и 2-й роддом, за неделю были госпитализированы 292 человека. Руководство города говорит, что город готов к росту числа инфицированных. Несмотря на довольно высокий показатель заполняемости коек, мест в больницах Харькова пока хватает.



"Речь идет о том, что могут быть повторные заболевания в связи с тем, что имеет место новый мутировавший штамм этого вируса, которым может заболеть человек, который уже переболел COVID-19. Относительно цифр, я хочу вам сказать, у нас развернуто 840 коек в наших больницах, которые мы перепрофилировали под лечение больных на COVID-19. В больничных учреждениях 840 точек подачи кислорода, из них 168 централизованные кислородопроводы и 672 - это кислородные концентраторы. Как видите, мы смогли на 100% обеспечить кровати под COVID-19 подачей кислорода. Наполняемость коек составляет 70%. У нас были и более хорошие показатели, была заполненность 40%, это то время, когда был спад заболеваемости. К сожалению, сегодня мы уже заполняем кровати в наших больницах достаточно серьезно, 70% - это высокий уровень заполненности", - отметила заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Светлана Горбунова-Рубан



Вместе с тем медицинскую помощь больным на коронавирус в Харькове предоставляют и определены для того 34 медучреждения первого уровня. Специалисты работают там практически в чрезвычайном режиме. Кроме приема больных, осуществляют доставку биоматериалов для проведения ПЦР-тестов и уже готовы к проводению вакцинации.



"Во всех 34-х учреждениях открыты кабинеты для проведения вакцинации, отработана дорожная карта, созданы мобильные бригады, которые работают в этих кабинетах. Эти кабинеты полностью оснащены всем необходимым, есть необходимые лекарства. Мы готовы ко всем испытаниям, которые может дать вакцинация", - говорит Светлана Горбунова-Рубан



Правда вакцинация сейчас продвигается не слишком быстрыми темпами. Согласно плану, первыми прививки должны были пройти медики, но многие из них уже переболели на коронавирус, а потому пока не нуждаются в срочной иммунизации.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Харькове - 466 новых случаев, а с начала эпидемии зарегистрировано 61 579 случаев заболевания коронавирусом.