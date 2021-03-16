16.03.2021 12:18

В Харькове - 466 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 16 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 61 579 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 90 760 случаев заболевания COVID-19, 9 155 человек находятся под медицинским наблюдением, 79 872 пациента выздоровели, 1 733 - умерли.



По состоянию на 16 марта, в области за сутки привито первой дозой вакцины 259 человек, всего с начала вакцинации - 1 779.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 9 642 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 477 190 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 28 697 человек умерли, 1 232 209 - выздоровели.