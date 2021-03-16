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16.03.2021  12:18   

В Харькове - 466 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 16 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 61 579 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 466 новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 90 760 случаев заболевания COVID-19, 9 155 человек находятся под медицинским наблюдением, 79 872 пациента выздоровели, 1 733 - умерли.

По состоянию на 16 марта, в области за сутки привито первой дозой вакцины 259 человек, всего с начала вакцинации - 1 779. 

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 9 642 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 477 190 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 28 697 человек умерли, 1 232 209 - выздоровели.

Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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