30.10.2020 10:09

В Харьковгазе расказали о состоянии пострадавших в взрыве работников

Четырех работников АО "Харьковгаз" успешно прооперировали.



// Харьковгаз

В четверг четырех работников АО "Харьковгаз", получивших ожоги во время взрыва в селе Березовское, успешно прооперировали в больнице и наложили противоожоговые повязки, сообщили в акционерном обществе.

У троих работников легкие травмы. Некоторые из них уже выходили на прогулку, сообщили в компании.

Все расходы на приобретение необходимых препаратов и лечение финансирует АО "Харьковгаз".

Напомним, утром 28 октября территории газоперерабатывающего пункта в селе Березовское Дергачевского района произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. в результате происшествия два человека погибли на месте взрыва, 9 получили различные травмы. Еще один пострадавший скончался в больнице.





