В Харьковгазе расказали о состоянии пострадавших в взрыве работников

Четырех работников АО "Харьковгаз" успешно прооперировали.
В четверг четырех работников АО "Харьковгаз", получивших ожоги во время взрыва в селе Березовское, успешно прооперировали в больнице и наложили противоожоговые повязки, сообщили в акционерном обществе.
У троих работников легкие травмы. Некоторые из них уже выходили на прогулку, сообщили в компании.
Все расходы на приобретение необходимых препаратов и лечение финансирует АО "Харьковгаз".
Напомним, утром 28 октября территории газоперерабатывающего пункта в селе Березовское Дергачевского района произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. в результате происшествия два человека погибли на месте взрыва, 9 получили различные травмы. Еще один пострадавший скончался в больнице.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
влажность:
давление:
ветер: