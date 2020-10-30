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30.10.2020  10:09   

В Харьковгазе расказали о состоянии пострадавших в взрыве работников

Четырех работников АО "Харьковгаз" успешно прооперировали.


// Харьковгаз

В четверг четырех работников АО "Харьковгаз", получивших ожоги во время взрыва в селе Березовское, успешно прооперировали в больнице и наложили противоожоговые повязки, сообщили в акционерном обществе.

У троих работников легкие травмы. Некоторые из них уже выходили на прогулку, сообщили в компании.

Все расходы на приобретение необходимых препаратов и лечение финансирует АО "Харьковгаз".

Напомним, утром 28 октября территории газоперерабатывающего пункта в селе Березовское Дергачевского района произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. в результате происшествия два человека погибли на месте взрыва, 9 получили различные травмы. Еще один пострадавший скончался в больнице.



 

Тэги:  взрыв, больница, харьковгаз, харьков
 
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