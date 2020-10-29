29.10.2020 09:56

Взрыв на газораспределительной станции: один пострадавший умер в неотложке

О состоянии пострадавших во время взрыва на газораспределительном пункте в селе Березовка сообщили в горсовете.



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Один из пострадавших – 61-летний мужчина – умер в больнице. У него были ожоги до 80% тела и другие травмы, в том числе переломы.

На данный момент двое пострадавших находятся в реанимации. Один в политравме, один в ожоговом.



Также в ожоговом 4 человека стабильно тяжёлые. Ожоги 20-50%, в том числе дыхательных путей, другие травмы.



Один пострадавший находится в травматологии, мужчина с гипертоническим кризом – в отделении терапии (кардиологии).

Напомним, утром 28 октября территории газоперерабатывающего пункта в селе Березовское Дергачевского района произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы.