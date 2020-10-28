ФОТО: Взрыв на газораспределительной станции: полиция открыла уголовное дело (ГУ НП)

По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы.
Около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское Дергачевского района произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымления составило около 200 кв. метров.
На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
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