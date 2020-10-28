28.10.2020 14:07

ФОТО: Взрыв на газораспределительной станции: полиция открыла уголовное дело (ГУ НП)

По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы.



// hk.npu.gov.ua

Около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции в селе Березовское Дергачевского района произошел взрыв природного газа без последующего возгорания. Задымления составило около 200 кв. метров.



На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



