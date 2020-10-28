28.10.2020 10:40

В Харькове осталась только треть коек, готовых для приема больных коронавирусом (РБК)

Это не самый плохой результат по Украине, где в ряде регионов заняты 90% и более специально оборудованных мест.



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Украина может выделить в общей сложности до 52 тыс. коек для лечения больных коронавирусной болезнью COVID-19, так как у медсистемы есть предел как по количеству коек, так и по количеству медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Максимальное количество может быть 52 тысячи. Чем обусловлено это максимальное количество? Потому что наша медицинская система не резиновая, у нее есть предел, как по количеству коек, которые мы можем отвести под лечения этой болезни, так и в связи с тем, что у нас ограниченное количество наших медицинских работников, и это тот человеческий ресурс, специалисты, люди, которых надо готовить, которых нельзя просто взять его с улицы и поставить у кровати больного", - заявил министр.

"Если продолжить о готовности нашей системы, то сейчас было дано Минздраву соответствующее распоряжение в регионы еще две недели назад. Что мы перепрофилируем по 2-4 многопрофильные больницы в каждом регионе. Это позволит оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, которые имеют другие заболевания", - добавил Степанов. В Харькове и области количество активно болеющих от COVID-19, по стостоянию на 28 октября, приближается к 30 000 человек.

В Украине больничные койки для лечения коронавируса заняты на 65%. При этом нет ни одного региона, где такие кровати заняты менее чем на 50%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Более чем на 70% кровати заняты в больницах Житомирской (91,8%), Луганской (79,5%), Одесской (77,6%), Полтавской (78%), Донецкой (71,8%), Ровенской (71,9%) и Кировоградской (71%) областей. В Киеве койки заняты на 67,8%.

Всего по стране введено уже 39 114 кроватей для пациентов с коронавирусом.

Также в стране во всех регионах превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем в Украине этот показатель составляет 228,2 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 409,1. В Киеве показатель составляет 234.