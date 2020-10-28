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28.10.2020  09:19   

Харьков обновил рекорд по смертности от коронавируса (СНБО)

В Харьковской области за сутки умерли 11 больных COVID-19 заразились 635 человек, что является самым высоким показателем заболеваемости по Украине.


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По сведениям СНБО, в Харьковской области за последние сутки обнаружили 635 случаев инфицирования коронавируса (+ 1,87%), общее количество случаев - 34441.

В течение суток в регионе от коронавируса умерли 11 человек (общее количество жертв - 515), выздоровели - 63 пациента (всего - 6497).

Количество "активно больных" за сутки увеличилась на 561 человека - до 27 429 пациентов.

За прошедшие сутки в Харьковской области обнаружили больше всех по Украине новых случаев инфицирования коронавирусом.

Источник:   СНБО Украины
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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