27.10.2020 11:44

В Харькове от COVID-19 погибли 15 медиков - начато расследование (Гоструда)

На своей официальной странице Гоструда разместило пост о расследовании лабораторно подтвержденных случаев инфицирования медицинских работников острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.



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В соответствии с «Порядком расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве», утвержденного Постановлением КМУ от 17.04.2019 по №337, случаи лабораторного подтверждения инфицирования острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 медицинских и других работников, связанные с исполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения COVID-19 (оказания медицинской помощи больным инфекционными болезнями, работы с живыми возбудителями и в очагах инфекционных болезней, дезинфекционные мероприятия и т.п.) расследуются как случаи острого профессионального заболевания .

По состоянию на 26.10.2020 в Главное управление Гоструда в Харьковской области поступили сообщения о острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 по 514 медицинским работникам, из них 15 смертельных случев.