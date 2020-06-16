На Электротяжмаше продолжают болеть люди, а на Плиточном заводе - нет

Уточненная информация о коронавирусе на предприятиях Харькова.
В материале, который появился на нашем ресурсе в первой половине дня 16 июня 2020 года рассказывалось о заболевших коронавирусом работниках завода Электротяжмаш, о том, что с конца мая начали регистрировать COVID-19 у сотрудников ГП «Завод имени В.А. Малышева».
А также в статье прошла информация о том, что на Плиточном заводе подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусом, в том числе один летальный.
К вечеру появилась уточненная информация. Выяснилось, что в материал вкралась ошибка - 18 заболевших и летальный случай - не на Плиточном, а на Подшипниковом заводе.
Приносим извинения Плиточному заводу за появившуюся в статье неверную информацию.
Информация о заболевших на Элетротяжмаше, Заводе им. Малышева и Подшипниковом заводе подтверждена.
Кроме того, на Элетротяжмаше прошли обыски.
Отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Местами по области кратковременный дождь, гроза, шквалы до 15-24 м/с.
16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов.
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