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16.06.2020  18:46   

На Электротяжмаше продолжают болеть люди, а на Плиточном заводе - нет

Уточненная информация о коронавирусе на предприятиях Харькова.


//pravda.com.ua

В материале, который появился на нашем ресурсе в первой половине дня 16 июня 2020 года рассказывалось о заболевших коронавирусом работниках завода Электротяжмаш, о том, что с конца мая начали регистрировать  COVID-19 у сотрудников ГП «Завод имени В.А. Малышева». 

А также в статье прошла информация о том, что на Плиточном заводе подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусом, в том числе один летальный. 

К вечеру появилась уточненная информация. Выяснилось, что в материал вкралась ошибка  - 18 заболевших и летальный случай - не на Плиточном, а на Подшипниковом заводе.

Приносим извинения Плиточному заводу за появившуюся в статье неверную информацию.

Информация о заболевших на Элетротяжмаше, Заводе им. Малышева и Подшипниковом заводе подтверждена.

Кроме того, на Элетротяжмаше прошли обыски.           

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, предприятия, ошибка
 
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