16.06.2020 12:01

На заводе «Электротяжмаш» проводятся обыски: предприятие отпускало продукцию в Россию по заниженным ценам (ФОТО, ОБНОВЛЕНО)

Харьковской местной прокуратурой № 3 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту растраты в крупных размерах имущества государственного предприятия «Завод «Электротяжмаш» по ч. 4 ст. 191 УК Украины.



// khar.gp.gov.ua

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 гг. должностными лицами предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его первого руководителя заключен ряд заведомо убыточных сделок.

Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП «Завод «Электротяжмаш» на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации. Все расчеты проводились в российских рублях.

При этом продукция ГП, которое и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости.



По предварительно установленным данным, в результате осуществления лишь двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию причинен ущерб на сумму 1 млн 100 тыс. грн.



Еще ряд поставок по уже подписанным должностными лицами предприятия спецификациям не осуществлена ​​из-за незавершения производственного цикла.



Досудебное расследование осуществляет Индустриальный ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.



Сейчас в помещениях ГП «Завод «Электротяжмаш» проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия, в частности - по реализации по аналогичной схеме других видов продукции. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.

Эксперты констатируют также серьезные проблемы и с подготовкой к работе завода в 2021 г. По состоянию на сегодняшний день«Электротяжмаш» не заключил производственных контрактов на плановый объем производства (1,9 млрд. грн), не ведется предконтрактная работа с заказчиками. В результате предприятие сможет выпустить в следующем году не более чем на 0,5-0,9 млрд грн. —это примерно в 3,5 раза ниже показателей объема производства за 2019 г.

На когда то ведущем предприятии Харькова, в период карантина, с апреля и по состоянию на 12 июня коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 23 сотрудника. Один из них умер.

Об этом сообщила начальник отдела государственного контроля за соблюдением санитарного законодательства Управления Госпродпотребслужбы в г. Харькове Ирина Зубкова.