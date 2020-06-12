12.06.2020 12:40

Проблемы с зарплатой вынуждают работников «Электротяжмаш» откладывать обращение к врачам, что приводит к трагедии

На одном из ведущих харьковский предприятий вспышка заболеваний на COVID-19: заболели 23 сотрудника, один из них умер.



Фото: liga.net

На государственном предприятии Завод «Электротяжмаш» (Харьков) с апреля по состоянию на 12 июня коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 23 сотрудника. Один из них умер.

Об этом сообщила начальник отдела государственного контроля за соблюдением санитарного законодательства Управления Госпродпотребслужбы в г. Харькове Ирина Зубкова.

По ее словам, умер мужчина, который долго не обращался за медицинской помощью.

«Заболевший поступил в больницу 17.04 в 4 утра и через несколько часов умер. Там была поздняя госпитализация», — рассказала Ирина Зубкова.

На заводе заговорили об экстренном усилении карантинных мероприятий, которые могут обострить и так неблагонадежную экономическую обстановку. Накануне общеукраинского карантина, назначенное в конце прошлого года Фондом госимущества руководство ГП "Завод Электротяжмаш" (Харьков), уже остановило цех литейного производства из-за отсутствия сырья. Кроме того, на предприятии возникла задолженность по зарплате. Возможно, позднее обращение погибшего рабочего непосредственно связано с финансовыми проблемами в семье из-за задержек по зарплате.

Исходя из перечисленных пробем, и с учетом новых факторов проблемной работы предприятия, по мнению медика, нет особой необходимости снова останавливать работу из-за коронавируса.

«Если есть возможность работать, надо работать. Но при этом соблюдать все предписания, выданные Главным санитарным врачом Украины. В них детально рассказано, как в условиях карантина следует организовать производственный процесс, транспортные перевозки и многое другое. Такое впечатление, что в городе Харькове кое-кто решил, что карантин закончился, а он не закончился», — отметила Ирина Зубкова.

Медик добавила, что сходная ситуация на других предприятиях Харькова. На Плиточном заводе подтверждено 18 случаев заболевания коронавирусом, в том числе один летальный. С конца мая начали регистрировать COVID-19 у сотрудников ГП «Завод имени В.А. Малышева». По состоянию на 12 июня заразились восемь сотрудников этого предприятия.

По ее словам, на предприятиях Харькова практически каждый день регистрируют новые случаи заболевания COVID-19. И создается впечатление, что руководство заводов не предпринимает никаких мер, чтобы остановить распространение инфекции.