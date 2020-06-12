12.06.2020 14:44

Завод «Электротяжмаш» на грани банкротства, срывает заказы ЕБРР, а счета предприятия блокируют кредиторы

Завод «Электротяжмаш» потерял 65% объемов производства и срывает сроки поставок продукции, в результате чего близится к банкротству.



// golos.ua

Об этом свидетельствуют данные управленческой отчетности предприятия.

Ранее СМИ уже сообщали о резком ухудшении положения на заводе. В конце декабря 2019 года глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер обращался с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко с просьбой вмешаться в ситуацию, грозящую остановкой одного из крупнейших предприятий Харькова.



По итогам первого квартала 2020 года выпуск готовой продукции на заводе «Электротяжмаш» составил лишь 160 млн грн., что на 65% меньше по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года. Задекларированный убыток первого квартала — 133 млн грн.

Как свидетельствуют данные системы Youcontrol, сейчас впервые за многие годы у завода образовался и в последние месяцы лишь увеличивается налоговый долг. Кредиторская задолженность завода «Электротяжмаш» превысила 650 млн грн., а просроченная задолженность перед банками-кредиторами — 500 млн грн. Сотрудники получают заработную плату с задержкой до двух месяцев и массово увольняются. Просроченная задолженность по заработной плате на заводе за апрель-май 2020 г. достигает 34,2 млн грн. Десятки раз завод получал предупреждения от энергопоставляющей компании об отключении от электросетей за долги.



Поставщики товаров и услуг массово взыскивают с «Электротяжмаша» через суды долги за предоставленные товары и услуги. Недавно 16 банковских счетов завода были арестованы по судебному иску поставщика продукции из меди «Купрум Капитал Групп»о принудительном взыскании задолженности на сумму 18,43 млн грн. Еще около десятка многомиллионных исков других кредиторов находятся на разных стадиях судебного производства, некоторые из поставщиков уже получили положительные решения судов о принудительном взыскании многомиллионных долгов «Электротяжмаша». Финансовое положение «Электротяжмаш» усугубляется срывом сроков поставки оборудования для компании «Укргидроэнерго». Модернизацию ее генерирующих мощностей финансирует ЕБРР, и на сегодня просрочка поставок оборудования достигает 4 месяцев —это чревато для завода многомиллионными финансовыми санкциями и недополучением денежных средств от выполнения ранее заключенных контрактов.



Эксперты констатируют также серьезные проблемы и с подготовкой к работе завода в 2021 г. По состоянию на сегодняшний день«Электротяжмаш» не заключил производственных контрактов на плановый объем производства (1,9 млрд. грн), не ведется предконтрактная работа с заказчиками. В результате предприятие сможет выпустить в следующем году не более чем на 0,5-0,9 млрд грн. —это примерно в 3,5 раза ниже показателей объема производства за 2019 г.



Как известно, завод «Электротяжмаш» специализируется на производстве гидро- и турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта. В октябре 2019 г. Министерство развития экономики и торговли передало завод «Электротяжмаш» Фонду госимущества для подготовки к приватизации. Глава ФГИ заявил, что предприятие может быть продано в первой половине 2020 г. и дать старт «большой приватизации». Впоследствии Дмитрий Сенниченко отказался от своего заявления и сказал, что приватизация «Электротяжмаша» потребует долгого времени.По оценкам же экономических экспертов, при нынешнем положении вещей завод «Электротяжмаш» может остановиться в ближайшие 4-5 месяцев, то есть еще до начала приватизационных процессов.



Напомним, что заводом с конца ноября 2019 г. руководит назначенный экс-премьером Гончаруком и.о. генерального директора Виктор Бусько, экс-депутат Запорожского облсовета и бывший топ-менеджер предприятий группы Метинвест Рината Ахметова, по слухам, близкий к главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко. В СМИ активно обсуждается грядущее увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы ФГИ за недостаточно эффективную работу.