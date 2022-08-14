14.08.2022 20:29 Дмитрий Колоней

"Чорна"дюжина: 12 банків України, що рухаються до банкрутства

Став відомий повний перелік великих банків, що у знаходяться критичному становищі.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Today, вірогідно, найближчим часом, ми будемо спостерігати банкрутство 12 великих банків України. Це фінансові установи, які виявилися надто залежними від кредитів НБУ і не можуть гасити відсотки за цими кредитами.

У цьому списку такі банки:

Авангард; Акордбанк; Альянс; Банк 3/4; Індустріалбанк; Комерційний промисловий банк; Кристалбанк; Метабанк; Перший інвестиційний банк; РВС банк; Скай Банк; Український банк реконструкції та розвитку

У всіх цих банків виявилася надто високою частка рефінансування НБУ .По суті, це кредит від Нацбанку, за яким вони повинні регулярно розраховуватися, виплачуючи необхідні відсотки. Донедавна їм це вдавалося. Вони вкладали гроші від НБУ у цінні папери (в ОВДП), які приносили дохід 10 – 10,5% річних. До підвищення облікової ставки НБУ це давало їм 4% прибутку, що дозволяло розраховуватися і з Нацбанком, і жити самим. Однак із підвищенням облікової ставки НБУ до 25% ця схема стала збитковою.

"Це (купівля ОВДП за рефінанс) - ситуативний заробіток, який був можливий за часів ковіда і до червня-2022. Наразі банки на цьому втрачають", - пояснив експерт CASE Україна Євген Дубогриз.

У всіх цих банках рефінансування НБУ становить понад третину їхніх фінансових зобов'язань, а ОВДП – понад третину їх активів. Це критично великі суми, які можуть потягнути ці банки на дно. При цьому Дубогриз припускає, що банки Акорд, Альянс та Авангард, швидше за все, утримаються на ринку. А ось решта з цього списку можуть збанкрутувати.

Експерт вважає, що навіть продаж цими банками ОВДП навряд чи зможе вирішити цю проблему. Адже, як правило, на вторинному ринку цінні папери можна продати лише з 15-18% знижкою. Тому грошей від продажу ОВДП банкам може не вистачити, щоби розрахуватися.