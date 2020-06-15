Главная Новости Медицина После урезания списка «Доступных лекарств» по харьковским аптекам пробежались с проверкой из Госродпотребслужбы
15.06.2020  13:54   

После урезания списка «Доступных лекарств» по харьковским аптекам пробежались с проверкой из Госродпотребслужбы

Результаты мониторинга применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступные лекарства» в июне 2020 опубликовали на странице ведоства


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Главное управление Госродпотребслужбы в Харьковской области продолжает проводить мониторинг применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступные лекарства». В частности, анализируются размеры предельных оптово-отпускных, закупочных и фактических розничных цен, а также размеры применяемых оптово-отпускных и торговых (розничных) надбавок на лекарственные средства, которые вошли в программу реимбурсации.

По мая 2020 обработано информацию от 531 аптечного учреждения, проанализировано более 86 300 цен на лекарственные средства по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере ценообразования, нарушений государственной дисциплины цен не установлено.

Источник:   ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области
 Тэги:  лекарства, доступные, харьков, аптека, мониторинг
 
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