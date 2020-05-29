На Харьковщине более тысячи заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1706 подозрений на COVID-19, в том числе 50 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 29 мая в области лабораторно подтвержден 1011 (+28 за сутки) случай COVID-19. В том числе 43 (+1 за сутки) человека скончались, 381 (+33) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 607 (+19) человек.
При этом 253 случая остаются под подозрением (в Харькове – 200), 442 опровергнуто.
Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и довести любое дело до окончательной ясности.
Солнце будет редко показываться из-за облаков. Дождь, местами по области значительный. Гроза.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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