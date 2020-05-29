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29.05.2020  10:17   

На Харьковщине более тысячи заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1706 подозрений на COVID-19, в том числе 50 в течение последних суток.


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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По данным центра, по состоянию на 29 мая в области лабораторно подтвержден 1011 (+28 за сутки) случай COVID-19. В том числе 43 (+1 за сутки) человека скончались, 381 (+33) выздоровели.

В Харькове диагноз подтвержден у 607 (+19) человек.

При этом 253 случая остаются под подозрением (в Харькове – 200), 442 опровергнуто.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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