29.05.2020 10:17

На Харьковщине более тысячи заболевших коронавирусом: карта распространения COVID-19

Всего с начала наблюдений в Харькове и области зарегистрировано 1706 подозрений на COVID-19, в том числе 50 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 29 мая в области лабораторно подтвержден 1011 (+28 за сутки) случай COVID-19. В том числе 43 (+1 за сутки) человека скончались, 381 (+33) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 607 (+19) человек.



При этом 253 случая остаются под подозрением (в Харькове – 200), 442 опровергнуто.