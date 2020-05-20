20.05.2020 12:50

Авторынок в Харькове закрывают для покупателей по вине продавцов, которые не соблюдают карантин

Директор рынка прокомментировал: покупатели ходят в масках, а предприниматели нарушают карантинные правила, не надевают перчатки и защитные очки.



://2day.kh.ua/

С 21 мая рынок "Лоск" будет закрыт для покупателей. На предпринимателей запрет не распространяется. Причина — несоблюдение карантинных правил. Сотрудников и покупателей сегодня предупреждают по громкой связи. Об этом рассказал KHARKIV Today директор "Лоска" Анатолий Куркин.

"Для предпринимателей рынок работает. А в связи с тем, что наши предприниматели самым хамским образом нарушают условия карантина — без масок (я не говорю, что все, но многие). Поэтому мы дали объявление, что с завтрашнего дня рынок для покупателей будет закрыт. У меня есть фотографии нарушителей. Они ведут себя хамским образом: стоит перед ним человек, а он курит без маски. И наоборот, покупатель стоит в маске — предприниматель стоит без маски. И так в течение дня 10, 20, 30 случаев", — возмущается Куркин.

По его мнению, нарушители карантинных правил не осознают всей серьезности коронавирусной ситуации и проявляют свою невоспитанность. При этом директор рынка отмечает, что ситуация с выполнением противоэпидемических мер на "Лоске" лучше, чем на других городских объектах.

"Они просто невоспитанные, некультурные люди. Они не понимают ситуации, которая у нас в стране. Я хочу, чтобы на рынке был порядок. Мы — единственный рынок в Харькове, где по рынку ходят в масках покупатели. Я это держу под контролем, — говорит Куркин.

Директор рынка принял решение закрыть его для покупателей, потому что не видит других методов воздействия и не видит поддержки со стороны полицейских.

"Какие штрафы, кто их составляет? Мы вызываем полицию, они приезжают сюда. Предприниматель без документов, хотя в распоряжении Кабинета министров сказано, чтобы человек ходил с документами. Они должны его забрать в райотдел, выяснить личность. А они его не забирают, потому что они получили команды не возить их в райотдел. У нас некому контролировать распоряжение Кабинета министров", - жалуется Куркин.

Руководство рынка боится, что если сейчас не применить такую меру, то все без исключения предприниматели будут нарушать карантинные правила.

"Людей нужно дисциплинировать. У нас же народ... Нет абсолютно никакой гражданской позиции", - поясняет директор.

На какой срок рынок закрывается для покупателей, пока не известно. Предприниматели на работу продолжат выходить. Для них будет озвучиваться объявление: "Уважаемые предприниматели, основным условием вашей работы является соблюдение карантинного режима - это наличие масок, перчаток и средств защиты глаз".