03.05.2020 13:05

Двое медиков с коронавирусом – в реанимации на кислородной маске

133 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы (трое - в реанимации на кислородной поддержке (маске)), 172 на самоизоляции.



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Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер, уточнив, что среди лиц, на кислородной поддержке, - двое медсестер. Медик из Стрелечья, который находился на кислородной поддержке в последние дни - переведен из реанимации.

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания COVID-19 жителей Харькова, Харьковского, Змиевского, Чугуевского районов и. Люботин.

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С подозрением на коронавирус госпитализированы 106 человек, 40 в самоизоляции.



К сожалению, два человека умерли - харьковчане 61 и 70 лет.

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Итак, за весь период регистрации в области зафиксировано 640 подозрений на COVID-19 (+51 за последние сутки), из них:

▪️ 350 случаев подтверждено;

▪️ 144 опровергнуто;

▪️ 37 лиц выздоровели;

▪️ 8 человек умерли.