Двое медиков с коронавирусом – в реанимации на кислородной маске

133 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы (трое - в реанимации на кислородной поддержке (маске)), 172 на самоизоляции.
Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер, уточнив, что среди лиц, на кислородной поддержке, - двое медсестер. Медик из Стрелечья, который находился на кислородной поддержке в последние дни - переведен из реанимации.
За последние сутки в области лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания COVID-19 жителей Харькова, Харьковского, Змиевского, Чугуевского районов и. Люботин.
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С подозрением на коронавирус госпитализированы 106 человек, 40 в самоизоляции.
К сожалению, два человека умерли - харьковчане 61 и 70 лет.
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Итак, за весь период регистрации в области зафиксировано 640 подозрений на COVID-19 (+51 за последние сутки), из них:
▪️ 350 случаев подтверждено;
▪️ 144 опровергнуто;
▪️ 37 лиц выздоровели;
▪️ 8 человек умерли.
Сегодня эмоции часто будут преобладать над логикой. Вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
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