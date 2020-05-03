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03.05.2020  13:05   

Двое медиков с коронавирусом – в реанимации на кислородной маске

133 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализированы (трое - в реанимации на кислородной поддержке (маске)), 172 на самоизоляции.


// Facebook

Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер, уточнив, что среди лиц, на кислородной поддержке, - двое медсестер. Медик из Стрелечья, который находился на кислородной поддержке в последние дни - переведен из реанимации.

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания COVID-19 жителей Харькова, Харьковского, Змиевского, Чугуевского районов и. Люботин.

С подозрением на коронавирус госпитализированы 106 человек, 40 в самоизоляции.

К сожалению, два человека умерли - харьковчане 61 и 70 лет.

Итак, за весь период регистрации в области зафиксировано 640 подозрений на COVID-19 (+51 за последние сутки), из них:
▪️ 350 случаев подтверждено;
▪️ 144 опровергнуто;
▪️ 37 лиц выздоровели;
▪️ 8 человек умерли.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, больница, лечение, минздрав
 
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