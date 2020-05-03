03.05.2020 10:59

В Харькове и области выявлено 350 случаев коронавируса: карта распространения COVID-19 на 3 мая

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 640 подозрений COVID-19, в том числе 51 в течение последних суток.



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Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



По данным центра, по состоянию на 3 мая в области лабораторно подтверждено 350 случаев COVID-19 (+35 за сутки). В том числе 8 человек (+2 за сутки) скончались, 37 (+2 за прошедшие сутки) выздоровели.



В Харькове диагноз подтвержден у 195 человек (+27 за сутки).



При этом 146 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 97), 144 опровергнуто.