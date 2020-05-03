В Харькове и области выявлено 350 случаев коронавируса: карта распространения COVID-19 на 3 мая

Всего с начала наблюдений в области зарегистрировано 640 подозрений COVID-19, в том числе 51 в течение последних суток.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
По данным центра, по состоянию на 3 мая в области лабораторно подтверждено 350 случаев COVID-19 (+35 за сутки). В том числе 8 человек (+2 за сутки) скончались, 37 (+2 за прошедшие сутки) выздоровели.
В Харькове диагноз подтвержден у 195 человек (+27 за сутки).
При этом 146 случаев остаются под подозрением (в Харькове – 97), 144 опровергнуто.
Сегодня эмоции часто будут преобладать над логикой. Вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Дождь, который будет идти почти весь день, к вечеру постепенно ослабнет.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
влажность:
давление:
ветер: