Супермаркеты и фастфуды Харькова рискуют остаться без продавцов и поваров

Получение медицинской книжки или прохождения обязательного профосмотра в Первой столице превращается в настоящий квест.
Правительство отсрочило осмотры только для первой категории работников, вторая и третья – остались без внимания. Без медицинских справок окажется не только пиццайоло и торговцы шаурмой, но и продавцы, лифтеры и монтажники телекоммуникационных сетей (интернет).
Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обратилась к Минздраву с просьбой инициировать изменения, чтобы отсрочить проведение медосмотров для второй категории работников. 22 апреля постановлением Кабмина №291 плановые осмотры отстрочили только для первой категории, сообщила пресс-служба ЕБА.
В ассоциации также предлагают вариант автоматического продления действия медицинских справок на время карантина.
В связи с пандемией COVID-19 проведение всех плановых мероприятий отменили. В свою очередь медосмотры также подпадают под эту категорию, подчеркнули в ассоциации.
При этом постановлением Кабмина проведения плановых медосмотров отсрочили до завершения карантина, но только для первой категории работников. Вторая и третья – остались без внимания.
Бизнес опасается, что без урегулирования ситуации отсутствие медосмотров для данных категорий интерпретируют как нарушение.
В соответствии с законодательством, работодатель обязан организовать прохождение плановых медосмотров трем категориям лиц:
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
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