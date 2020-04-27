27.04.2020 12:12

Супермаркеты и фастфуды Харькова рискуют остаться без продавцов и поваров

Получение медицинской книжки или прохождения обязательного профосмотра в Первой столице превращается в настоящий квест.



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Правительство отсрочило осмотры только для первой категории работников, вторая и третья – остались без внимания. Без медицинских справок окажется не только пиццайоло и торговцы шаурмой, но и продавцы, лифтеры и монтажники телекоммуникационных сетей (интернет).

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обратилась к Минздраву с просьбой инициировать изменения, чтобы отсрочить проведение медосмотров для второй категории работников. 22 апреля постановлением Кабмина №291 плановые осмотры отстрочили только для первой категории, сообщила пресс-служба ЕБА.

В ассоциации также предлагают вариант автоматического продления действия медицинских справок на время карантина.

В связи с пандемией COVID-19 проведение всех плановых мероприятий отменили. В свою очередь медосмотры также подпадают под эту категорию, подчеркнули в ассоциации.

При этом постановлением Кабмина проведения плановых медосмотров отсрочили до завершения карантина, но только для первой категории работников. Вторая и третья – остались без внимания.

Бизнес опасается, что без урегулирования ситуации отсутствие медосмотров для данных категорий интерпретируют как нарушение.

В соответствии с законодательством, работодатель обязан организовать прохождение плановых медосмотров трем категориям лиц: