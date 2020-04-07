07.04.2020 08:15

Світлана Горбунова-Рубан: Працюємо над створенням мобільних бригад

У Харкові з'являться мобільні бригади медиків, які тестуватимуть пацієнтів з підозрою на коронавірус.



// city.kharkov.ua

Про це 6 квітня в ефірі «Харківського прес-клубу» повідомила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

«Така необхідність виникла, бо у лікарів є певні підозри з приводу людей, які хворіють вдома. Необхідно зробити так, щоб вони не переміщалися містом, тому мобільні бригади будуть їх відвідувати і використовувати експрес-тести на коронавірус», - зазначила віце-мер.



За словами Світлани Горбунової-Рубан, зараз на самоізоляції в Харкові знаходяться 494 ​​особи - в основному, це ті, хто прибув останнім часом з-за кордону.



Також заступник міського голови розповіла про те, як підтримуть соціально незахищених харків'ян. Продуктові набори отримують люди, які перебувають на обслуговуванні в терцентрах, а це самотні люди похилого віку або самотні інваліди, люди старше 80 років, «діти війни», учасники бойових дій, учасники війни, члени сімей загиблих, люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, багатодітні сім'ї, інваліди різних категорій. Вони вже отримали 100 тис. пайків і 22 тис. аптечок.



«Додатково у нас буде ще 10 тисяч продуктових наборів, які придбав особисто мер Геннадій Кернес, 40 тис. наборів закупить соціально відповідальний бізнес, ще 18 тисяч передають з мережі «АТБ», а також велику кількість пайків - з «Розетки». Ось так ми і будемо закривати потреби наших соціально незахищених громадян. До когось прийдемо ще раз, якщо це зовсім самотня людина, і будемо робити все, щоб охопити цією допомогою максимальну кількість людей», - розповіла Світлана Горбунова-Рубан.



З повним записом ефіру «Харківського прес-клубу» можна ознайомитися тут.