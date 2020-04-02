02.04.2020 16:43

Карантин: у Харкові проводять дезінфекцію вулиць

Санітарно-профілактичну дезинфекцію доріг провели сьогодні, 2 квітня, співробітники КП «Шляхрембуд» в Лісопарку в районі Меморіалу Слави.



//city.kharkov.ua

Як повідомив директор КП «Шляхрембуд» Віталій Бура, дезінфекція дорожньої мережі буде проводитися щодня в усіх районах Харкова до кінця дії карантину. Для робіт залучається поливальна спецтехніка.

«Крім покладених на наше підприємство обов'язків з утримання вулично-дорожньої мережі також будуть організовані роботи з дезінфекції за допомогою додавання в воду хлорвмісних засобів. Це абсолютно безпечно для здоров'я городян. Усього в нашому розпорядженні 15 мийно-поливальних машин, на кожен район щодня виділятиметься по 2-3 одиниці. Вода береться як з водопроводу, так і з річок і водойм », - повідомив Віталій Бура.

За його словами, санітарна обробка також проводитиметься у парках, скверах, на дитячих майданчиках і зонах відпочинку. Дезінфікуватимуть громадські туалети, лавки, ігрові конструкції та ін. Роботи проводитимуться, в основному, в ранкові години.