01.04.2020 15:49

В Харькове стартовал второй этап медицинской реформы: что изменилось

Больницы, не справившиеся с новыми требованиями, денег от государства не получат.



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Сегодня, 1 апреля, в Украине стартовал второй этап медицинской реформы, предусматривающий 27 пакетов медуслуг, которые будут с этого дня бесплатными, сообщила Национальная служба здравоохранения Украины (НСЗУ). Теперь больницы будут получать деньги из бюджета за каждого вылеченного пациента. Также будут действовать новые тарифы на большинство медицинских услуг.

С сегодняшнего дня бесплатными будут такие услуги:

Первичная и экстренная медицинская помощь, а также амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.

Маммография молочной железы, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия, бронхоскопия.

Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях, хирургические операции взрослым и детям в стационаре.

Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций, медпомощь при остром мозговом инсульте, остром инфаркте миокарда, родах и новорожденным в сложных неонатальных случаях.

Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических и диагностика, радиологическое лечение онкологических заболеваний.

Психиатрическая помощь взрослым и детям, диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом, диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ.

Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии, стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.

Мобильная паллиативная медпомощь, реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.

Реабилитация взрослых и детей от 3-х лет с поражением опорно-двигательного аппарата и поражением нервной системы.

Вместе с тем в середине февраля тогда еще премьер Алексей Гончарук заявлял, что для полноценного старта второго этапа медреформы до 31 января все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию своих медучреждений. А до 1 апреля области должны были оснастить эти больницы необходимым оборудованием, лечебными средствами и врачами необходимой квалификации.

Если же медучреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не подпишет с ними договор, а это значит, что больница не получит финансирования. В таком случае деньги на содержание медучреждения будет выделять местная власть.

Для сравнения, по состоянию на середину февраля пять областей выполнили план по компьютеризации лишь наполовину: Харьковская (55%), Киевская (55%), Сумская (56%) и Запорожская (56%), Луганская (48%).

Напомним, на прошлой неделе глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий заверил, что второй этап медреформы начнется с 1 апреля. По его словам, коронавирус на ход медреформы не повлияет.