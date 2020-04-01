В Харькове стартовал второй этап медицинской реформы: что изменилось

Больницы, не справившиеся с новыми требованиями, денег от государства не получат.
Сегодня, 1 апреля, в Украине стартовал второй этап медицинской реформы, предусматривающий 27 пакетов медуслуг, которые будут с этого дня бесплатными, сообщила Национальная служба здравоохранения Украины (НСЗУ). Теперь больницы будут получать деньги из бюджета за каждого вылеченного пациента. Также будут действовать новые тарифы на большинство медицинских услуг.
С сегодняшнего дня бесплатными будут такие услуги:
Вместе с тем в середине февраля тогда еще премьер Алексей Гончарук заявлял, что для полноценного старта второго этапа медреформы до 31 января все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию своих медучреждений. А до 1 апреля области должны были оснастить эти больницы необходимым оборудованием, лечебными средствами и врачами необходимой квалификации.
Если же медучреждение не будет соответствовать требованиям, то НСЗУ не подпишет с ними договор, а это значит, что больница не получит финансирования. В таком случае деньги на содержание медучреждения будет выделять местная власть.
Для сравнения, по состоянию на середину февраля пять областей выполнили план по компьютеризации лишь наполовину: Харьковская (55%), Киевская (55%), Сумская (56%) и Запорожская (56%), Луганская (48%).
Напомним, на прошлой неделе глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий заверил, что второй этап медреформы начнется с 1 апреля. По его словам, коронавирус на ход медреформы не повлияет.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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