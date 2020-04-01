01.04.2020 10:01

В Харькове и области один заболевший коронавирусом, восемь – на подозрении, – Облздрав

По информации Облздрава, за сутки появилось двое подозреваемых на заражение коронавирусом.



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По информации Облздрава, на утро 1 апреля по Харьковской области один случай заболевания COVID19, у восьми человек подозрение на вирус (из них двое выявлены 30 марта, четверго – 31 марта).

Таким образом, за сутки появилось еще двое с подозрением на коронавирус.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, один из них, харьковчанин, находится дома на самоизоляции (за границей не был). Второй, побывавший недавно за границей, житель Новой Водолаги, госпитализирован в областную инфекционную больницу.