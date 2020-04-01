В Харькове и области один заболевший коронавирусом, восемь – на подозрении, – Облздрав

По информации Облздрава, за сутки появилось двое подозреваемых на заражение коронавирусом.
По информации Облздрава, на утро 1 апреля по Харьковской области один случай заболевания COVID19, у восьми человек подозрение на вирус (из них двое выявлены 30 марта, четверго – 31 марта).
Таким образом, за сутки появилось еще двое с подозрением на коронавирус.
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, один из них, харьковчанин, находится дома на самоизоляции (за границей не был). Второй, побывавший недавно за границей, житель Новой Водолаги, госпитализирован в областную инфекционную больницу.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих.
Погода в Харькове порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апреля существует в очень многих странах.
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