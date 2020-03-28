28.03.2020 11:13

В Харькове подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на 10:00 субботы, 28 марта, Министерство охраны здоровья официально подтвердило случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Харьковской области.



// 112.ua

Речь идет о случае заражения коронавирусом COVID-19, который был установлен в харьковском лабораторном центре 25 марта. По протоколу, результаты послали на подтверждение в Киев, что и произошло.

В пресс-службе ХОГА сообщили, что заболевший – младше 30 лет. Был за границей - во Франции.

По информации Облздрава, в госпитализации не нуждается, находится на самоизоляции. В контакте были 17 человек. Все они также на самоизоляции, за ними ведется медицинское наблюдение.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 дорослии 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая, сообщили в МОЗ.



Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область – 16 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская область – 7 случаев;

Донецкая область – 2 случая;

Житомирская область – 4 (1 летальный) случаи;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 10 случаев;

Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;

м. Киев – 74 случая;

Киевская область – 41 случай;

Львовская область – 5 случаев;

Луганская область – 2 случая;

Николаевская область – 1 случай;

Одесская область – 6 случаев;

Полтавская область – 1 случай;

Ровенская область – 9 случаев (1 летальный)

Сумская область – 5 случаев (1 летальный)

Тернопольская область – 43 случая (1 летальный)

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 1 случай;

Хмельницкая область – 1 случай

Черновицкая область – 47 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область – 3 случая;

Черниговская область – 1 случай.