В Харькове подтвердили первый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на 10:00 субботы, 28 марта, Министерство охраны здоровья официально подтвердило случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Харьковской области.
Речь идет о случае заражения коронавирусом COVID-19, который был установлен в харьковском лабораторном центре 25 марта. По протоколу, результаты послали на подтверждение в Киев, что и произошло.
В пресс-службе ХОГА сообщили, что заболевший – младше 30 лет. Был за границей - во Франции.
По информации Облздрава, в госпитализации не нуждается, находится на самоизоляции. В контакте были 17 человек. Все они также на самоизоляции, за ними ведется медицинское наблюдение.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 дорослии 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая, сообщили в МОЗ.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 16 случаев;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 7 случаев;
Донецкая область – 2 случая;
Житомирская область – 4 (1 летальный) случаи;
Закарпатская область – 1 случай;
Запорожская область – 10 случаев;
Ивано-Франковская область – 28 (3 летальных) случаев;
м. Киев – 74 случая;
Киевская область – 41 случай;
Львовская область – 5 случаев;
Луганская область – 2 случая;
Николаевская область – 1 случай;
Одесская область – 6 случаев;
Полтавская область – 1 случай;
Ровенская область – 9 случаев (1 летальный)
Сумская область – 5 случаев (1 летальный)
Тернопольская область – 43 случая (1 летальный)
Харьковская область – 1 случай;
Херсонская область – 1 случай;
Хмельницкая область – 1 случай
Черновицкая область – 47 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;
Черкасская область – 3 случая;
Черниговская область – 1 случай.
Сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви. Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на выяснении того, кто главней.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Ежегодно в последнюю субботу марта проводится глобальная международная акция Час Земли, организованная Всемирным фондом дикой природы.
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