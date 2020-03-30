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30.03.2020  09:33   

В Харькове два подозрения на коронавирус

По состоянию на утро 30 марта в Харькове один подтвержденный случайц заболевания короновирусом.


// day.kyiv.ua

Также по информации облздрава есть два подозрения на заболевание коронавирусом.

Оба больных находятся дома на самоизоляции.

Заболели члены одной семьи. С ранее заболевшим харьковчанином новые подозрения не связаны, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, подозрение, облздрав, самоизоляция
 
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