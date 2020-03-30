В Харькове два подозрения на коронавирус

По состоянию на утро 30 марта в Харькове один подтвержденный случайц заболевания короновирусом.
Также по информации облздрава есть два подозрения на заболевание коронавирусом.
Оба больных находятся дома на самоизоляции.
Заболели члены одной семьи. С ранее заболевшим харьковчанином новые подозрения не связаны, сообщили в пресс-службе ХОГА.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее, чтобы не наделать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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