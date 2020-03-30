30.03.2020 09:33

В Харькове два подозрения на коронавирус

По состоянию на утро 30 марта в Харькове один подтвержденный случайц заболевания короновирусом.



// day.kyiv.ua

Также по информации облздрава есть два подозрения на заболевание коронавирусом.

Оба больных находятся дома на самоизоляции.



Заболели члены одной семьи. С ранее заболевшим харьковчанином новые подозрения не связаны, сообщили в пресс-службе ХОГА.