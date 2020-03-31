Главная Новости Медицина Еще у четверых харьковчан подозрение на коронавирус
31.03.2020  09:44   

Еще у четверых харьковчан подозрение на коронавирус

По информации Облздрава, на утро 31 марта в Харькове есть еще четыре случая подозрения на COVID19.


// Facebook

Все четверо – жители Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Один мужчина недавно вернулся из Лондона. Двое – мужчина и женщина,  члены одной семьи – недавно были в Польше. Еще один мужчина контактировал с сотрудником, который вернулся из Египта.

Все предположительно заболевшие находятся в областной инфекционной больнице.

В двух предыдущих случаях подозрения на коронавирус анализы еще проверяются.
 

 

 

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, подозрение, облздрав, самоизоляция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.03 Власть Как жителям многоэтажек уберечься от коронавируса 30.03 Общество В Харькове дезинфицируют подъезды жилых домов (ФОТО)   30.03 Медицина У Харкові немає хворих на коронавірус
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 