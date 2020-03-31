Еще у четверых харьковчан подозрение на коронавирус

По информации Облздрава, на утро 31 марта в Харькове есть еще четыре случая подозрения на COVID19.
Все четверо – жители Харькова, сообщили в пресс-службе ХОГА.
Один мужчина недавно вернулся из Лондона. Двое – мужчина и женщина, члены одной семьи – недавно были в Польше. Еще один мужчина контактировал с сотрудником, который вернулся из Египта.
Все предположительно заболевшие находятся в областной инфекционной больнице.
В двух предыдущих случаях подозрения на коронавирус анализы еще проверяются.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Весь день в Харькове будет облачным, без существенных осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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