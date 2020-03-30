30.03.2020 08:48

Как полиция патрулирует улицы Харькова во время карантина (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье на патрулирование общественных мест вышло около 1,5 тысячи харьковских полицейских.



// Нацполиция

Харьковские полицейские усилили меры по пресечению фактов нарушения определенных государственными органами правил карантинного режима.



С этой целью на территории всех населенных пунктов, в том числе и в городе Харькове, на улицах, площадях, парковых зонах и других местах отдыха работают полицейские патрули. Они проводят разъяснительную работу с гражданами по недопущению распространению заболевания жителей региона.



Как рассказал старший инспектор отдела участковых офицеров полиции УПД ГУНП в Харьковской области Александр Трубач, превентивные меры осуществляются в выходные и будние дни. Также полицейские будут патрулировать места возле водоемов, где часто собирается значительное количество отдыхающих.





«Просьба к гражданам меньше времени находиться на улице и выходить из дома только для покупки продуктов питания и лекарств, - отметил Александр Трубач. - Напоминаем, что эти меры направлены, в первую очередь, на защиту здоровья и жизни людей».



В случае выявления лиц, уклоняющихся от соблюдения карантинных правил, они будут привлечены к административной ответственности. Штраф за нарушение санитарных норм и требований карантинного режима составляет от 17 до 34 тысяч гривен.





Особое внимание во время патрулирования полицейские уделяют общественным местам, где наблюдается значительное скопление людей. Например, на территории харьковского гидрологического памятника природы Саржин Яр до сих пор наблюдается значительное количество посетителей, которые собираются большими группами и отдыхают вместе с детьми. В соответствии с требованиями Постановления Кабинета Министров, четко регламентирует поведение населения во время карантина, на улицах запрещено собираться более 2 человек в одном месте.



Поэтому полиция напоминает правила, которые необходимо обязательно соблюдать, чтобы избежать заражения и распространения инфекции:

– Избегайте массового скопления людей. Не собирайтесь более 2 человек в одном месте.

– По возможности соблюдайте режим самоизоляции.

– Выходите из дома только в случае крайней необходимости.

– Держите дистанцию ​​между людьми 1,5 метра.

– Соблюдайте правила личной гигиены.

– Не используйте детскими и спортивными площадками.

– Помогайте людям пожилого возраста, покупайте им продукты и лекарства.

– Переходите на дистанционный режим обучения и работы.

– Избегайте пользования общественным транспортом.

– Постоянно дезинфицируйте поверхности, проветривайте помещение.