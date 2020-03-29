Карантин в Саржином яру: полиция общается со спортсменами через заградительную ленту (ФОТО)

На источнике в Саржином яру спортивные и детские площадки закрыли на карантин.
В Сети появились фотографии обнесенных лентами с предупредительными надписями турникетов, детских площадок и скамеек в Саржином яру. Надписи призывают не пользоваться оборудованием во время карантина.
Тем не менее, по словам очевидцев, занимающиеся спортом горожане обходят ограждение и используют турники для занятия спортом.
Полицейские, которые со вчерашнего дня начали патрулирование улиц города, площадей, парковых зон и мест скопления людей, проводят разъяснительные беседы относительно соблюдения правил карантина.
Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе с удивлением обнаружите, что запланированное не сегодня придется отложить до лучших времен.
Последние выходные марта хоть и будут облачными, зато теплыми и без осадков.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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