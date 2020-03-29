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29.03.2020  20:03   

Карантин в Саржином яру: полиция общается со спортсменами через заградительную ленту (ФОТО)

На источнике в Саржином яру спортивные и детские площадки закрыли на карантин.


// Харьков 1654

В Сети появились фотографии обнесенных лентами с предупредительными надписями турникетов, детских площадок и скамеек в Саржином яру. Надписи призывают не пользоваться оборудованием во время карантина.

Тем не менее, по словам очевидцев, занимающиеся спортом горожане обходят ограждение и используют турники для занятия спортом.

Полицейские, которые со вчерашнего дня начали патрулирование улиц города, площадей, парковых зон и мест скопления людей, проводят разъяснительные беседы относительно соблюдения правил карантина.

Тэги:  карантин, коронавирус, харьков, саржин яр, полиция, спортплощадка, детская площадка
 
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