29.03.2020 10:36

Соблюдайте правила карантина: полиция обратилась к населению

Правоохранители просят с пониманием относиться к действиям полиции и способствовать полицейским в исполнении важных служебных задач.



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На улицы города, площади, в парковые зоны и места скопления людей вышли полицейские патрули. Они будут проводить разъяснительную работу среди населения относительно четкого соблюдения правил карантина.

Правила поведения на время карантира просты. Необходимо избегать массового скопления людей, не собираться больше 2 человек в одном месте, по возможности соблюдать режим самоизоляции, выходить из дома только в случае крайней необходимости, соблюдать правила личной гигиены.

В настоящее время десятки тысяч граждан возвращаются в Украину из-за границы, в основном, это страны Западной Европы. Крайне важно, чтобы они все придерживались определенных государственными органами правил соблюдения карантина.



По информации начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, сегодня на территории Слобожанщины более 400 человек находятся в условиях самоизоляции.



«Время для карантина это не время для отдыха, - подчеркнул Валерий Сокуренко. - На сегодняшний день в Харьковской области уже зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Мы должны сделать все, чтобы уберечь себя и своих близких от заболевания. Это только начало и только от нас и нашего поведения зависит дальнейшее распространение опасной болезни. Обязательно выполняйте рекомендации врачей, требования, определенные Правительством, органами местного самоуправления для защиты своего здоровья и жизни».



На территории области уже работают 7 карантинно-пропускных пунктов, цель которых не допустить проникновения опасной болезни в наш регион.

