27.03.2020 20:04

Карантин: силовики ужесточают контроль

Начали работать 7 стационарных постов по обеспечению карантинных мероприятий.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, карантинно-пропускные пункты расположены на административных границах Харьковской, Сумской и Полтавской областей. К работе на КПП привлечены сотрудники Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и медики, Государственной пограничной службы.

Стационарные посты созданы на основании решения Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской областной государственной администрации и с целью обеспечения выполнения запретов, определенных постановлением Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Служба на данных постах будет продолжаться круглосуточно, для их работы созданы все необходимые условия. Правоохранители обеспечены средствами индивидуальной защиты - медицинскими масками и резиновыми перчатками.

По словам заместителя начальника Изюмского отдела полиции Сергея Гута, посты созданы для контроля и прекращения пересечения административной границы лицами, которые имеют признаки болезни и превышение температуры тела. К функциям полиции также относится обеспечение публичного порядка и безопасности дорожного движения, предупреждению и раскрытию преступлений, выявлению и документированию нарушений административного законодательства.

Осмотр граждан проводится исключительно в транспортных средствах, на которых они передвигаются. Определен алгоритм совместных действий всех задействованных служб на КПП. В случае выявления лиц, температура тела которых превышает норму, но является не очень высокой, органы санитарно-эпидемиологической службы информируют о такой факт своих коллег. Они организуют по данным гражданином надзор по месту его пребывания. Если же температура тела человека превышает 38 градусов, на пост прибывают медики и госпитализируют больного до медицинского учреждения.