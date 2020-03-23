23.03.2020 19:26

Харків’ян просять дотримуватися правил перебування на карантині

Харків'ян, які повернулися з-за кордону, просять зателефонувати сімейним лікарям, інших жителів міста - уникати місць скупчення.



//city.kharkov.ua

Як повідомила сьогодні, 23 березня, під час передачі апаратів штучної вентиляції легенів заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, в місті розробили правила поведінки людей, які прибули з-за кордону. Вони повинні повідомити про самопочуття сімейному лікарю або зателефонувати у поліклініку за місцем проживання, якщо не підписали декларацію. За її словами, поки трохи більше ста осіб сповістили медустанови про прибуття, почуваються добре і знаходяться у самоізоляції. На сьогодні у місті Харкові не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.

Віце-мер також повідомила, що міська рада попередила роботодавців, щоб вони ретельно стежили за станом здоров'я своїх працівників. «Якщо у людини є симптоми вірусного захворювання - не допускати його до роботи. Також роботодавець повинен повідомити медичний заклад про порушення карантинного режиму, якщо таке трапиться», - зазначила заступник міського голови.

Вона також повідомила, що, за рішенням уряду, громадяни, які порушують санітарно-епідеміологічний режим, можуть нести адміністративну та кримінальну відповідальність.

Заступник міського голови попросила харків'ян відповідально ставитися до ситуації.

«Далеко не всі зрозуміли, яка має бути модель поведінки. Коли була гарна погода, ми бачили багато дітей на майданчиках, яких відпустили на карантин, щоб вони не спілкувалися один з одним. Багато дорослих навіть шашлики смажили. Це неправильна поведінка людей в умовах карантину. Тому звертаємося з проханням - розумніше відноситися до ситуації і виконувати всі правила», - підкреслила Світлана Горбунова-Рубан.

Заступник міського голови зазначила, що основне правило - перебувати під час карантину вдома, адже тільки «роз'єднання» людей дозволяє мінімізувати поширення вірусу.