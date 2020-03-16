16.03.2020 19:57

ТЦ «Барабашово» та «Квінта» призупинили роботу

Два торгових об'єкти на Салтівці, де не були дотримані всі протиепідемічні заходи, будуть закриті.



//city.kharkov.ua

Відповідне рішення за підсумками перевірок ринків і підприємств торгівлі тимчасовою комісією з контролю за здійсненням протиепідемічних заходів на об'єктах міста Харкова прийнято сьогодні, 16 березня, на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, яка очолює комісію, в числі порушників - ТЦ «Барабашово» та ТЦ «Квінта», які знаходяться на Салтівці. На обох об'єктах виявлено недотримання санітарних і протиепідемічних норм.

«Найбільше побоювання у нас викликав ринок «Барабашово» - це 9 тис. торгових місць і величезна кількість відвідувачів, які туди щодня приходять. Там неможливо кожні 2-3 години проводити санітарне прибирання, тому що там 10 га площі. Коронавірус передається від людини до людини, і уявіть, що в цей 10-тисячний натовп людей прийде тільки одна людина, яка є носієм вірусу і все... Ми маємо найбільший в Україні торговий ринок і повинні призупинити його роботу, для того щоб ліквідувати дуже ризикований майданчик з великим скупченням людей», - підкреслила віце-мер.

Також перевіряючі зазначили, що одним з головних побоювань є відсутність на «Барабашово» водопостачання. За інформацією директора КП «Харківводоканал», це пов'язано з аварією на мережах, і коли її усунуть, поки невідомо.

«Ми не можемо знайти причину аварії та вирішити цю проблему, оскільки керівництво ринку не надає нам необхідну документацію. Тому цивілізовано вирішити питання з водопостачанням ТЦ ми не можемо. Також у нас зараз є сигнал про те, що якісь незрозумілі люди намагаються врізатися в інженерні мережі водопостачання, які забезпечують водою Шевченківський район і Салтівку, що може привести до серйозних наслідків», - повідомив Віталій Панов.

У свою чергу перший заступник міського голови Ігор Терехов зазначив, що за фактом несанкціонованого підключення до мереж водопостачання буде звертатися в поліцію, оскільки це може призвести до надзвичайних ситуацій.

В ході засідання перший віце-мер підкреслив, що в подальшому комісія продовжить активні перевірки торгових підприємств на предмет виконання протиепідемічних заходів, за підсумками яких будуть прийматися рішення про роботу або закриття цих об'єктів.

«Ми повинні попередити всіх керівників торгових об'єктів суворо виконувати протиепідемічні заходи і при виявленні найменших порушень ми відразу будемо збиратися на засідання і приймати рішення про закриття таких підприємств», - підсумував Ігор Терехов.

Нагадаємо, минулого тижня комісія перевірила дотримання протиепідемічних заходів у КП «Підземне місто», у низці міських супермаркетів, де не було виявлено порушень. При цьому голова комісії Світлана Горбунова-Рубан рекомендує всім продавцям дотримуватися маскового режиму не тільки під час ревізії, але і в інший час - в цілях власної безпеки.

Зазначимо, всього в місті функціонує 53 ринки та торгові майданчики.