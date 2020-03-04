04.03.2020 14:21

У Харкові моніторитимуть ринки на дотримання протиепідемічних заходів (ФОТО)

На міських ринках, у торгових центрах і місцях масового скупчення людей буде вжито низку заходів щодо попередження поширення ГРВІ та коронавіруса.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 4 березня, на робочій нараді з керівниками підприємств торгівлі повідомила заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан. У нараді, яка пройшла в міськраді, також взяли участь начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в м.Харкові ГУ Держпродпотребслужби в Харківській області Ірина Зубкова, директори профільних департаментів і члени спеціальної комісії, яка була створена вчора при міськраді для попередження поширення коронавіруса в Харкові.

За словами Світлани Горбунової-Рубан, яка очолила комісію, в місті розроблений план протиепідемічних заходів, головним пунктом якого став щоденний моніторинг стану здоров'я співробітників, які працюють на підприємствах з масовим скупченням людей, зокрема, на ринках, у торгових центрах, супермаркетах, а також в установах культури, студентських гуртожитках та ін.

«Проведіть збори зі своїми трудовими колективами, на яких попередьте всіх працівників, що сьогодні основне правило, яке всі повинні виконувати: «Захворів - сиди вдома!». Не треба з поганим самопочуттям приходити в колектив, і якщо вже таке сталося, люди, відповідальні за стан здоров'я співробітників, повинні це побачити і відправити людину додому, повідомивши при цьому в наш департамент, щоб її взяли під медичний нагляд», - повідомила віце-мер.

При цьому вона доручила проводити моніторинг стану здоров'я невеликих груп працівників - один відповідальний на 10-15 осіб, і тільки після огляду допускати їх до роботи. Також на ринках та підприємствах з масовим перебуванням людей повинні розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики ГРВІ та коронавіруса, проводити щоденне прибирання та дезінфекцію, на об'єктах, де є кондиціонери, провести їх чищення, забезпечити всіх продавців захисними масками тощо.

На підготовку і реалізацію цих заходів керівництву підприємств дається доба. Уже з 6 березня в місті розпочнуться рейди по цих об'єктах з метою моніторинга виконання протиепідемічних заходів. У разі, якщо перевіряючі виявлять порушення, підприємство буде змушене тимчасово призупинити свою діяльність.

За дорученням спеціальної комісії, також в місті двічі на день проводитиметься дезінфекція громадського транспорту, в тому числі у метрополітені.